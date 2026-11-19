В последнее время российские водители все чаще сталкиваются со спорными штрафами с дорожных камер за использование телефона за рулем. Нередки случаи, когда устройство фиксирует нарушение, даже если водитель просто поправлял очки, а в руке ничего не держал.

Как пояснил автоюрист Лев Воропаев, надеяться на то, что система сама исправит ошибку, не стоит.

«В автоматическом режиме ошибочный штраф, по мнению гражданина, не отменяется. Ему нужно приложить усилия для обжалования, то есть подавать жалобу либо вышестоящему должностному лицу, либо в суд. Автоматической отмены не произойдет, если гражданин не подаст соответствующую жалобу», – пояснил эксперт.

Главным доказательством невиновности в таком деле выступают сами фото- или видеоматериалы с камеры фиксации. Если на кадрах видно, что автомобилист не держал гаджет и не использовал его без системы hands-free, постановление отменяется.

При этом автоюрист напомнил о строгих сроках, которые необходимо соблюсти при подаче документов, а также о том, сколько времени уйдет на разбирательство:

«У гражданина есть 10 дней на подачу жалобы с момента получения постановления, дальше у вышестоящего должностного лица 15 дней, у суда есть два месяца на рассмотрение жалобы», – уточнил Лев Воропаев.

Также специалист добавил, что, пока постановление обжалуется, оно не вступает в законную силу, поэтому оплачивать штраф и опасаться начисления пеней до окончательного решения суда не нужно. Если же штраф все-таки признают законным, у водителя будет 60 дней на его добровольную оплату.