Автоюрист Воропаев назвал самые угоняемые машины в России

По итогам 2024 года самыми угоняемыми автомобилями в России стали машины китайских марок. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Ранее самыми угоняемыми были корейские автомобили, но в том году на первое место вышли "китайцы". И также в этом отношении не отстают наши производители», – сказал собеседник агентства.

Что касается европейских автомобилей, то их также угоняют, однако их доля крайне мала по сравнению со статикой угона китайских машин.

«Их (европейских машин – прим. Т-и) на рынке стало меньше, с учетом того, что рынок был закрыт. В связи с этим, и процент угона снизился», – объяснил автоюрист.