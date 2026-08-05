Автоюрист Воропаев напомнил о наказании за отсутствие знака аварийной остановки

Водителям, попавшим в дорожно-транспортное происшествие и не установившим знак аварийной остановки, грозит административный штраф в размере 1 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если случилось ДТП, но водитель не выставил знак аварийной остановки, за такое нарушение его оштрафуют на 1 тыс. рублей», – сказал он.

Эксперт пояснил, что обязанность установить знак аварийной остановки закреплена законодательством. За невыполнение этого требования предусмотрена ответственность по статье 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, регулирующей обязанности участников дорожно-транспортного происшествия.