Автоюрист Славнов объяснил, что делать, если алкотестер показал опьянение после кваса

Если водитель не согласен с показаниями алкотестера, он должен написать заявление с просьбой отвезти его в медучреждение и пройти проверку повторно, сдав биоматериалы. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

Напомним, бывают случаи, когда водитель перед посадкой за руль выпил квас или кефир, но во время поездки его остановили сотрудники ГИБДД и попросили продуть в алкотестер, который показывает опьянение.

«У алкотестера бывают и погрешности: человек может и кефир попить, и вообще ничего не пить, а прибор покажет превышенную норму. В таких случаях водитель говорит, что он не согласен с показаниями и просит, чтобы его отвезли в медучреждение для повторной проверки и сдачи биоматериалов. Врачи произведут забор крови или мочи, и потом врач покажет, что алкоголя не обнаружено», – рассказал автоюрист.