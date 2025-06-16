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Общество 16 июня 2025 15:25

Автоюрист Славнов объяснил, что делать, если алкотестер показал опьянение после кваса

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Если водитель не согласен с показаниями алкотестера, он должен написать заявление с просьбой отвезти его в медучреждение и пройти проверку повторно, сдав биоматериалы. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

Напомним, бывают случаи, когда водитель перед посадкой за руль выпил квас или кефир, но во время поездки его остановили сотрудники ГИБДД и попросили продуть в алкотестер, который показывает опьянение.

«У алкотестера бывают и погрешности: человек может и кефир попить, и вообще ничего не пить, а прибор покажет превышенную норму. В таких случаях водитель говорит, что он не согласен с показаниями и просит, чтобы его отвезли в медучреждение для повторной проверки и сдачи биоматериалов. Врачи произведут забор крови или мочи, и потом врач покажет, что алкоголя не обнаружено», – рассказал автоюрист.

#алкоголь #водитель #проверка #лишение водительских прав #полезная информация
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