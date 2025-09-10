Автоюрист Славнов объяснил, могут ли в России пожизненно лишить прав
В России нет нарушений, за которые могут пожизненно лишить прав. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.
«Самое строгое наказание для водителя предусмотрено за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и за отказ от медосвидетельствования. В этом случае водителя ждет лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тыс. рублей», - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что ответственность за такие нарушения прописана в ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ.