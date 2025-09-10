news_header_top
Общество 10 сентября 2025 13:01

Автоюрист Славнов объяснил, могут ли в России пожизненно лишить прав

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России нет нарушений, за которые могут пожизненно лишить прав. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Самое строгое наказание для водителя предусмотрено за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и за отказ от медосвидетельствования. В этом случае водителя ждет лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тыс. рублей», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ответственность за такие нарушения прописана в ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ.

#водительское удостоверение #лишение водительских прав #полезная информация
