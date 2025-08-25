Автоюрист Славнов объяснил, в каких случаях не лишат прав за пересечение двойной сплошной

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За разворот через две сплошные линии разметки водителя не лишат водительских прав, а только оштрафуют на 1,5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Если вы разворачиваетесь (через две сплошные линии разметки – прим. «Т-и») в обратную сторону, то это нарушение линии разметки и знаков. Штраф – 1,5 тыс. рублей по ст. 12.16 КоАП РФ», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что лишение водительского удостоверения ждет водителя только в том случае, если он при этом выехал на полосу встречного движения и поехал по ней. В данном случае это нарушение уже квалифицируют по ст. 12.15 части 4 КоАП РФ.