Автоюрист объяснил, какую машину могут эвакуировать с парковки без согласия владельца

Фото: © «Татар-информ»

Машину, у которой спущены колеса, не хватает стекол и двери, власти города могут признать автохламом и эвакуировать. Об этом «Татар-информу» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

«Если машина разукомплектована, например, у нее спущены все колеса, не хватает стекол, нет двери, то в данном случае администрация города может выписать предписание с требованием убрать такой автохлам, а в дальнейшем эту машину могут эвакуировать», – сказал собеседник агентства.

При этом, если водитель просто перестал ездить на автомобиле и оставил небитую машину стоять во дворе, то такой автомобиль эвакуировать не могут.

«Двор является общей придомовой собственностью, и каждый житель дома может там парковаться. Даже если у машины просто спущены колеса, то ее не признают автохламом», – резюмировал Славнов.