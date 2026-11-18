Многие российские водители до последнего затягивают с заменой резины и стараются сэкономить, покупая б/у шины. Однако за использование несезонной резины предусмотрена ответственность.

Как пояснил в беседе с «Татар-информом» автоюрист Дмитрий Славнов, в летний период (июнь, июль, август) запрещено ездить на зимних шинах, а в зимний (декабрь, январь, февраль) – на летней резине. При этом наличие снега на улице значения не имеет: закон четко привязан к календарным месяцам.

«Есть снег, нет снега - сегодня его нет, а завтра он будет. В приоритете у нас была, есть и будет безопасность дорожного движения, и те автовладельцы, которые зимой передвигаются на летней резине, создают опасность не только для себя, но и для всех окружающих автовладельцев», - подчеркнул Славнов.

По словам автоюриста, если водитель на несезонной резине попадет в ДТП в зимний период, это может напрямую повлиять на установление причинно-следственной связи. Инспектор будет оценивать, соблюдал ли водитель безопасную дистанцию и учитывал ли сложные погодные условия.

«В зимний период времени это может служить причинно-следственной связью в ДТП - то, что водитель не удержал дистанцию, соответственно, что привело к ДТП. Если водитель ехал на зимней резине, значит, дистанцию он должен держать в разы больше, чем в обычное время», — пояснил Славнов.