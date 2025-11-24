news_header_top
Общество 24 ноября 2025 13:01

Автоюрист Шкуматов предупредил водителей о лишении прав за стертый номер

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

За нечитаемый номер водителя ждет штраф в размере 500 рублей. Ответственность за такое нарушение предусмотрена ст. 12.2 КоАП РФ, сообщил «Татар-информу» руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«За управление транспортным средством с регистрационными знаками, по которым невозможно установить их идентификацию, санкции различаются в зависимости от ситуации. За нечитаемые номера предусмотрено либо предупреждение, либо штраф 500 рублей. Если же на номере специально стерта одна буква или цифра, то водителя оштрафуют на 5 тыс. рублей или лишат прав на 1–3 месяца», – сказал автоюрист.

Отметим, что номер считается нечитаемым, если с расстояния 20 метров невозможно прочесть хотя бы одну букву или цифру номера.

