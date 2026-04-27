Общество 27 апреля 2026 16:04

Автоюрист предупредил о штрафе за езду на мотоцикле без шлема

За управление мотоциклом или мопедом без защитного шлема водителю грозит административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Об этом «Татар-информу» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Согласно ПДД, на мотоциклисте должен быть установлен мотошлем. За передвижение без него водителя оштрафуют на 1,5 тыс. рублей по ст. 12.6 КоАП», – сказал он.

Эксперт также отметил, что шлем является единственным обязательным элементом экипировки, отсутствие которого влечет за собой наказание. При этом за езду без специальной защитной одежды или костюма штрафные санкции для мотоциклистов не предусмотрены.

#мотоциклисты #ПДД
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
