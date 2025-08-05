Автоюрист предупредил о штрафах за парковку у дома

Нарушения правил парковки во дворах могут обернуться штрафами и эвакуацией автомобиля. Об этом рассказал автоюрист Вадим Рождественский, его слова приводит «Радио 1».

На придомовых территориях часто установлены запрещающие знаки и нанесена специальная разметка – например, для пожарной техники. Даже частичный заезд на такие участки, включая случаи, когда автомобиль стоит одним колесом в неположенном месте, может повлечь не только административный штраф, но и принудительную эвакуацию машины.

Кроме того, юрист напомнил, что наказание предусмотрено и за заезд на газоны, включая случаи, когда трава скрыта под снегом. В подобных ситуациях речь может идти о порче озеленения, за что также налагается штраф.

Рождественский отметил, что фиксацией нарушений занимаются камеры видеонаблюдения и уполномоченные должностные лица, которые документируют факт правонарушения с помощью фото и видео.

Если водитель не согласен с постановлением о правонарушении, он имеет право обжаловать его в порядке подчиненности или в суде. При этом юрист подчеркнул, что в таких случаях важно иметь доказательства своей правоты и быть готовым грамотно защищать свою позицию.