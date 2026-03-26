Автоюрист предупредил, что за езду без шлема мотоциклистам грозит штраф 1,5 тыс. рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За езду на мотоцикле или мопеде без шлема предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Татар-информом».

Он пояснил, что правила дорожного движения обязывают мотоциклистов использовать защитный шлем. За его отсутствие водителя привлекут к административной ответственности по статье 12.6 КоАП РФ.

При этом Воропаев отметил, что шлем остается единственным обязательным элементом экипировки, за отсутствие которого предусмотрено наказание. За езду без защитного костюма штраф не назначается.