Автоюрист объяснил порядок действий, когда на машину упал снег с крыши

Юрист Дмитрий Славнов объяснил в беседе с «Татар-информом», что делать, если на автомобиль упал снег с крыши и нанес повреждения. Первым делом, по словам эксперта, нужно вызвать участкового уполномоченного полиции.

«Участковый приходит, фиксирует, какие детали повреждены, что именно упало: снег или сосулька, откуда: с балкона либо с крыши. Вы сами делаете фотографии, потому что снег может растаять», – рекомендовал Славнов. Затем участковый выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Автоюрист пояснил, что при подобных инцидентах важно сразу получить контакты очевидцев, поскольку свидетели со временем могут исчезнуть.

После этого владелец поврежденного автомобиля проводит экспертизу, которая определит стоимость восстановительного ремонта. На основании ее результатов пострадавшая сторона обращается с требованием о возмещении ущерба либо к управляющей компании – если снег упал с крыши, либо – если предмет упал с балкона – к собственнику жилья.