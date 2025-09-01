Автоюрист Славнов объяснил, в каких случаях за нечитаемый номер машины лишат прав

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За нечитаемые номера водитель может как отделаться предупреждением, так и лишиться прав на срок до 3 месяцев. В данном случае все будет зависеть от того, почему не читается госномер, сообщил «Татар-информу» автоюрист Дмитрий Славнов.

«Что считать нечитаемым номером автомобиля? Бывают ситуации, когда, например, зимой, идет сильный снег, а вы едете на машине по трассе. Вы могли только помыть машину, но за 15 минут на нее налетит столько снега и грязи, что номера действительно не будет видно. У меня самого была похожая ситуация: поехал за город, моросит мокрый снег. По пути останавливают сотрудники ГИБДД и говорят, что номер нечитаемый. Я выхожу из машины и вижу, что на нем большой слой льда. В итоге почистил номер и поехал дальше. Бывают ситуации, которые от вас не зависят, и, как правило, инспектор здесь идет навстречу и не штрафует, а просит только устранить нарушение», – рассказал собеседник агентства.

При этом есть граждане, которые намеренно закрывают номер. Например, автолюбитель выехал с мойки и налепил снежок, закрыв им букву или цифру на госномере автомобиля.

«Такое сокрытие сразу заметят: вся машина чистая, а номер грязный. Или бывает такое, что люди вешают специальные сеточки на номера, а сотруднику ГИБДД говорят, что якобы это сделано, чтобы отгонять мух. Какие могут быть мухи на твоем номере? Некоторые водители прикрепляют листочек на номер или вовсе используют так называемые «номера-перевертыши», когда, стоит нажать кнопочку, номер отвалится. Вот к таким водителям применяется ст. 12.2 часть 2 КоАП РФ за управление машиной без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. Наказание – штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев», – резюмировал юрист.