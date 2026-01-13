Автоюрист не увидел серьезных ограничений в возможных новых правилах сдачи на права

Фото: © «Татар-информ»

Автомобильный юрист Лев Воропаев прокомментировал проект МВД по внесению изменений в правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения, обратив внимание на ключевые нововведения. Он пояснил, что предлагаемые корректировки в целом не несут серьезных рисков для кандидатов в водители.

Так, запрет на самостоятельную фото- и видеофиксацию во время практического экзамена, по его словам, не является критичным. Воропаев отметил, что экзаменационные автомобили уже оснащены средствами записи.

«Дело в том, что практический экзамен сдается на автомобиле, который оснащен фото- и видеофиксацией. И на моей практике, когда необходимо запись предоставить, сотрудники Госавтоинспекции без каких-либо проблем ее предоставляют и она исследуется при подаче соответствующей жалобы», – рассказал он в беседе с RT, добавив, что в этой части не видит существенных ограничений прав будущих водителей.

Комментируя инициативу о сокращении сроков сдачи практической части экзамена, юрист предположил, что цель Госавтоинспекции – проверить комплексную готовность кандидата к управлению автомобилем и его выходу на дорогу без затягивания процесса.

По мнению Воропаева, более сжатые сроки могут, напротив, пойти на пользу, поскольку при длительных перерывах кандидат рискует утратить навыки, необходимые для уверенного и безопасного вождения.

Отдельно он высказался о правилах прохождения дополнительных медицинских обследований при выявлении заболеваний во время медосмотра. Как подчеркнул автоюрист, подобный механизм фактически уже применяется на практике. «Просто ее переводят, скажем так, в автоматический режим», – заключил он.