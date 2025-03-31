Автовладельцам пересчитают КБМ: как изменится стоимость ОСАГО с 1 апреля

1 апреля 2025 года в России произойдет ежегодный автоматический пересчет коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который влияет на стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости, приводя информацию Российского союза автостраховщиков (РСА).

После перерасчета водители, не попадавшие в аварии, получат скидки, а те, у кого были страховые случаи, столкнутся с повышением стоимости полиса. Минимальный коэффициент КБМ составляет 0,46, а максимальный для аварийных водителей – 3,92. Для тех, кто оформляет полис впервые, коэффициент установлен на уровне 1,17.

Как отметил президент РСА Евгений Уфимцев, доля аккуратных водителей, получающих максимальную скидку 54%, за год выросла на 4,7 п.п. и достигла 35,8%. Лидером по числу водителей с минимальным КБМ стала Москва – здесь половина автовладельцев экономит на ОСАГО благодаря безаварийной езде.