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Общество 21 сентября 2026 12:35

АвтоВАЗ выпустил коллекцию одежды в стиле ретромоделей Lada

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АвтоВАЗ выпустил коллекцию одежды в стиле ретромоделей Lada
Фото: lada.ru

АвтоВАЗ представил коллекцию одежды, вдохновленную эстетикой автомобилей «Жигули» и ретромоделей Lada. Ее выпустили к 60-летию автопроизводителя, сообщила пресс-служба компании.

«В новой коллекции узнаваемые элементы автомобильного наследия переосмыслены в одежде: ладья со звездами, отсылающая к логотипу марки, клетчатый узор, напоминающий обивку салонных кресел, и ковровые орнаменты, знакомые каждому, становятся принтами и деталями современных вещей», – рассказали в АвтоВАЗе.

В коллекцию вошли трикотажные кардиганы, свитшоты и футболки. Одежда рассчитана на мужчин и мальчиков.

#автоваз #одежда
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