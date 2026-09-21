АвтоВАЗ выпустил коллекцию одежды в стиле ретромоделей Lada

Фото: lada.ru

АвтоВАЗ представил коллекцию одежды, вдохновленную эстетикой автомобилей «Жигули» и ретромоделей Lada. Ее выпустили к 60-летию автопроизводителя, сообщила пресс-служба компании.

«В новой коллекции узнаваемые элементы автомобильного наследия переосмыслены в одежде: ладья со звездами, отсылающая к логотипу марки, клетчатый узор, напоминающий обивку салонных кресел, и ковровые орнаменты, знакомые каждому, становятся принтами и деталями современных вещей», – рассказали в АвтоВАЗе.

В коллекцию вошли трикотажные кардиганы, свитшоты и футболки. Одежда рассчитана на мужчин и мальчиков.