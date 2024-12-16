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Автоваз: Прайс-листы на Lada Niva Travel изменились из-за расширения опций
АвтоВАЗ не поднимал цены на авто марки Lada в конце 2024-го. Прайс-листы на внедорожник Lada Niva Travel изменились из-за расширения перечня опций модели, сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что АвтоВАЗ якобы повысил цены на свои авто. Но в самой компании опровергли эти сообщения.
Как уточнили в пресс-службе, с 26 ноября 2024-го Niva Travel собирают только с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками. Данная опция ранее была очень востребована, и поэтому после ухода из РФ поставщиков из недружественных стран данную систему вернули, цитируют пресс-службу «Известия».
Еще в АвтоВАЗе добавили, что информацию насчет опций можно посмотреть в описании модели на сайте Lada. Причем внедорожники без подушек безопасности (ранняя версия) тоже есть на сайте в разделе «Автомобили в наличии».
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