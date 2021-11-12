АвтоВАЗ полностью приостановил производство из-за дефицита электронных компонентов

АвтоВАЗ в пятницу приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти из-за недостатка электронных компонентов, сообщил «Автостат».

«Для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы», ­ – сообщило агентство.

На этой неделе сборка LADA Granta велась лишь 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, для LADA Niva вся неделя оказалась нерабочей.

В то же время предприятие «LADA Ижевск», использующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, продолжает работать в нормальном режиме.

Сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АвтоВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».