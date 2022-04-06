«Автоваз» перестал выделять деньги хоккейному клубу «Лада»

О приостановлении финансирования тольяттинской «Лады» со стороны «Автоваза» стало известно на пресс-конференции клуба по итогам сезона в ВХЛ.

«Речь не идет о прекращении договора, который заключен сроком до 31 декабря текущего года. Отсрочка на определенный период времени, в том числе и из-за переноса корпоративного отпуска на предприятии, так как нужно единовременно начислить работникам выплаты. Поэтому нас попросили подождать. Надеемся, что завод вернется к нормальной работе. Еще раз повторю, что отношения не прекращены, мы подождем», – разъяснил ситуацию журналистам генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Также он рассказал о получении официального письма от АО «АВТОВАЗ» об остановке платежей, которые должны были поступить в клуб по окончании сезона. Кроме того, Чеботарев поделился ближайшими планами команды и раскрыл проблемы с контрактами хоккеистов.

«Сбор планируем завершить 16 апреля, тогда и объявим, кого не видим в команде на следующий сезон. Вопрос о снижении действующих на следующий сезон контрактов есть, и мы будем разговаривать с хоккеистами и агентами. Может получится так, что "Лада" не потянет эти контракты, поэтому если ребята найдут клубы, которые смогут обеспечить оплату этих контрактов, то мы отпустим игроков без компенсации, чтобы освободить зарплатную ведомость», – заявил он.

Напомним, что «Лада» дважды становилась чемпионом России, побеждала в Кубке Европы и Континентальном кубке. Команда выступала в КХЛ в сезонах 2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона 2014/2015 по 2017/2018.