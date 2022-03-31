«АвтоВАЗ» отзовет в России почти 600 Lada Niva Travel

«АвтоВАЗ» объявил об отзыве 593 автомобилей Lada Niva Travel. Под отзыв подпадают машины, реализованные в 2021 и 2022 годах, сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Отзыву подлежат 593 автомобиля Lada Niva Travel, реализованных в период с 2021 года по 2022 год <...> Причина отзыва транспортных средств: проверка положения плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного контакта клеммы провода с защитным кожухом стартера», — отметили в пресс-службе.

На отозванных машинах проверят правильность установки плюсового провода стартера и, если потребуется, проведут его перемонтаж. Владельцы транспортных средств, подпадающих под отзыв, будут оповещены с помощью письма либо по телефону. Им необходимо предоставить свои автомобили в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.