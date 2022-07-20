«АвтоВАЗ» начнет выпуск Lada Largus из накопленных на складах запчастей

«АвтоВАЗ» в скором времени планирует приступить к выпуску ограниченной партии автомобилей Lada Largus в объеме не менее 1,8 тыс. штук.

Сейчас уже ведется сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на автопроизводителя. Машины будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании.

Когда будет перезапущено регулярное производство «ларгусов» предприятия объявит дополнительно.

С января по июнь предприятие реализовало в России более 74 тыс. машин, что почти в три раза меньше, чем годом ранее.