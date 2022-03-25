«Автоваз» на три месяца перейдет на четырехдневную рабочую неделю

«Автоваз» заявил, что с 6 июня планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций и кризиса в поставках компонентов. Планируется, что мера будет введена на три месяца, заявили в компании.

Новый режим будет действовать на площадках в Тольятти и Ижевске и распространится на всех их работников.

«В связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов, АО „Автоваз“ вводит режим четырехдневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на три месяца», — говорится в сообщении.

Многие страны начали ужесточать санкции против России после признания независимости ДНР и ЛНР и начала специальной операции на Украине. Она была объявлена 24 февраля Президентом России Владимиром Путиным.