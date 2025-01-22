АвтоУСН уже доступен налогоплательщикам Татарстана и еще 57 регионов

Более 22,7 тысяч предпринимателей уже применяют автоУСН. С 1 января 2025-го этот налоговый режим стал доступен налогоплательщикам Татарстана, города Байконур и еще 57 регионов России, включая Москву, Подмосковье и Калужскую область. С начала этого года к режиму присоединились около 5 тысяч предпринимателей, сообщает пресс-служба ФНС.

Уточняется, что с 1 февраля автоУСН станет доступен ещё в шести регионах: республика Карелия, республика Марий Эл, Белгородская и Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Запорожская область, с 1 марта - в Донецкой Народной Республике.

«С 2025 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, и самозанятые ИП вправе перейти на автоУСН с первого числа любого месяца, а не с 1 января, как было раньше. Для этого нужно уведомить налоговый орган о переходе на специальный налоговый режим и об отказе от применения УСН или НПД. Например, чтобы начать применять автоУСН с 1 апреля, то подать заявление об отказе от других систем налогообложения нужно до 31 марта», - говорится в сообщении.

Актуальную информацию об участии региона в эксперименте, а также о самом налоговом режиме и порядке перехода на его применение можно получить на нашем официальном сайте по ссылке.

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.