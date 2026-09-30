Автотуризм и речные путешествия: 5 трендов туризма в Татарстане

Прошедший летний туристический сезон в Татарстане оказался сложным. На фоне снижения турпотока обозначились новые тенденции, которые могут существенно изменить подход к организации отдыха.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тренд первый: снижение турпотока, но рост заполняемости отелей

Первое полугодие 2026 года получилось неровным для сферы туризма по всей стране, в том числе и в Татарстане. Прогноз турпотока по итогам может быть ниже, чем в прошлом году, отметила на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина.

Анастасия Софьина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Предприятия отрасли – гостиницы, рестораны, туроператоры – отмечают снижение интенсивности турпотока как по году в целом, так и в летний сезон – на это повлияли геополитическая обстановка, закрытие аэропортов, перебои с топливом. Сезон проходит на фоне более осторожного поведения туристов, поэтому итоговая цифра может оказаться ниже прошлогоднего темпа», – пояснила она.

При этом за семь месяцев в гостиницах и других средствах размещения республики остановились 1,9 млн туристов – на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне–июле число постояльцев выросло почти на 12% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. По этому показателю Татарстан занимает первое место в ПФО и пятое по России.

Однако снижение турпотока наблюдалось только в начале года, а сейчас ситуация выравнивается, добавил президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

«Июль–август показал, что мы выходим из спада и достигаем определенного плато. Надеемся, что к концу года удастся выйти на показатели 2025 года. Мы делаем для этого все», – подчеркнул он.

Рамиль Мифтахов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Тренд второй: для путешествий туристы все чаще выбирают поезда и автомобили

Из-за геополитической ситуации и ограничений в работе аэропортов путешественники все чаще выбирают поезда и автомобили вместо самолетов.

«Многие путешественники пересели с самолетов на поезда, стали чаще самостоятельно путешествовать на автомобилях. Этот тренд с каждым годом усиливается. Соответственно, эти туристы перешли из разряда организованных в разряд самостоятельных», – сообщил Мифтахов.

Путешествуя на машине, туристы стали чаще заезжать в районы Татарстана по пути.

«Росту автомобильного турпотока также поспособствовал запуск трассы М-12, которая сделала путешествия на машине более комфортными», – уточнил он.

Третий тренд: туристы принимают решение о поездке в последний момент

Рост самостоятельного туризма повлек за собой еще одну тенденцию: уменьшение глубины бронирования в отелях.

«Сейчас турист принимает решение о поездке практически в последний момент. Думаю, это связано с тем, что люди планируют поездки самостоятельно. Мы также видим рост интереса к событийному туризму. За многими мероприятиями наблюдаем уже не один год и отмечаем, что они привлекают все больше туристов», – отметила Анастасия Софьина.

При этом средняя продолжительность пребывания в Татарстане составляет три дня, однако статистика показывает стремление к четырем. Такое увеличение обусловлено деловым туризмом, добавила она.

Тренд четвертый: туристы все чаще выбирают апартаменты

Из-за роста цен в гостиницах туристы все чаще выбирают апартаменты и съемные квартиры.

«В этом году заметен тренд именно на выбор неорганизованных средств размещения. И, к сожалению, эта тенденция с каждым годом растет, что сказывается на общем качестве сервиса для туристов», – сообщил Мифтахов.

По его словам, главная причина – желание сэкономить. Чаще всего квартиры снимают туристы, которые путешествуют всей семьей: это позволяет заметно сократить расходы на проживание.

При этом он отметил, что такой вариант размещения относится к серому рынку, объемы которого сложно оценить.

Роман Лизалин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Тренд пятый: рост интереса к путешествиям по воде

В последние годы большое внимание уделяется развитию речных перевозок. За этим последовал и рост туристического потока, рассказал генеральный директор компании «Флот Татарстана» Роман Лизалин.

«Пока мы работаем с предварительными данными, так как сезон пассажирской навигации заканчивается только в ноябре. Но прогноз оптимистичный: рост потока на 5,5% относительно прошлого года. Мы считаем, что это удалось сделать благодаря новым продуктам и направлениям, которые мы представляли в этом году нашим пассажирам», – заявил он.

В Татарстане также выросли число заходов круизных судов и количество прибывших на них пассажиров.

Заметный вклад в рост пассажиропотока внес речной маршрут Казань – Набережные Челны, возобновленный в этом году. Им воспользовались около 9 тыс. человек.

При этом самыми популярными направлениями речных поездок остаются Болгар и Свияжск. Однако динамика пассажиропотока у них различается.

«К сожалению, мы отмечаем, что Свияжск на сегодняшний день теряет пассажиропоток по реке. Мы с коллегами обсуждали, но пока не можем понять, почему так происходит. Однако по Великому Болгару у нас увеличение на 18% к предыдущему году», – рассказал Лизалин.

Он анонсировал появление в следующем году нового речного маршрута, который свяжет Рыбную Слободу, Менделеевск и Введенскую Слободу.