«Автостат» сообщил об изменении цен у 12 автопроизводителей в России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала ноября в России изменились цены у 12 автомобильных марок. Об этом сообщает «Автостат».

Десять брендов повысили стоимость отдельных моделей, один бренд снизил цены, а у еще одного одновременно произошли и повышение, и снижение цен на разные позиции.

По данным агентства, корректировку стоимости провели Changan, KGM, Besturn, Tank, SWM, GAC, Soueast, FAW, Great Wall Motor, Avior, а также производитель пикапа Ambertruck Work — компания «Автотор».

Ранее на этой неделе «Автостат» сообщал, что средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России достигла 3,23 млн рублей за период январь–октябрь 2025 года, а по итогам октября выросла до 3,43 млн рублей.