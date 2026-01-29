news_header_top
Общество 29 января 2026 20:53

Автосоюз предложил МВД отменить штрафы за нарушение правил разметки в снегопады

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД с предложением не штрафовать водителей за нарушения правил дорожной разметки в период сильных снегопадов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин. По его словам, соответствующее письмо направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Как пояснил Шапарин, в условиях снегопадов разметка и дорожные знаки часто оказываются скрыты под снегом, из-за чего автомобилисты физически не могут ориентироваться на требования правил дорожного движения. Несмотря на это, водители продолжают получать штрафы.

«Это сильно усложняет жизнь водителей», – отметил он.

Вице-президент НАС добавил, что в ряде регионов подобная практика уже применяется и водителей не наказывают в период неблагоприятных погодных условий. Однако, по его словам, в Москве штрафы продолжают выписывать.

В настоящее время в России штрафы за неправильную парковку и нарушения дорожной разметки составляют в среднем от 500 до 5 тыс. рублей.

