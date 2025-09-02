Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 1 марта будущего, 2026 года автошколы смогут дистанционно преподавать часть теории. Новые примерные программы профессионального обучения водителей утвердило Министерство просвещения РФ своим приказом №505 от 1 июля текущего года. Он заменит приказ №808, действующий с 2022 года.

В частности, из документа следует, что автошколы смогут дистанционно преподавать часть теории с использованием специализированного софта, фиксирующего посещаемость и успеваемость студентов, а также включающего сервисы дистанционного взаимодействия преподавателя с учеником.

Кроме того, при обучении водителей легковых автомобилей на занятия в городских условиях станут выделять 42 часа – на четыре часа больше, чем сейчас.

Помимо этого, появиться возможность обучаться вождению «в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы».

Речь идет о желающих водить автобусы и грузовые автомобили. Они смогут учиться в транспортных комбинатах, автопарках и прочих организациях, где планируют работать. Для этого автошкола и организация-работодатель должны будут заключить договор.