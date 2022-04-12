Автосабантуй в Болгаре со 2 по 5 июня соберет около 4,5 тыс. гостей из России и стран СНГ

Со 2 по 5 июня в Болгаре пройдет фестиваль «VanlifeFest – Сабантуй 2022». На него съедутся автопутешественники со всей России, а также Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. Фестиваль будет проходить в формате автокемпинга, для гостей будут организованы богатые культурная и экскурсионная программы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Татарстан гордится своей историей, и те автопутешественники, которые приедут в республику, познакомятся с сокровищами Болгара и объектами культурного наследия региона. Мы сможем обеспечить достойную экскурсионную программу для всех гостей фестиваля. К участию приглашаются не только любители автотуризма, которые съедутся со всей страны, но и наши предприятия, которые производят различную продукцию на территории республики», – отметила спикер.

Она напомнила, что фестиваль пройдет в Татарстане второй год подряд. Еще в прошлый раз мероприятие доказало свою актуальность и вызвало большой интерес у сообщества автопутешественников.

«Мы думаем, что в перспективе фестиваль будет проводиться в Татарстане на постоянной основе, и республика – один из активных участников развития автотуризма в России», – добавила Фазлеева.

По ее словам, этот фестиваль особенно важен в разрезе распространения семейных ценностей, так как зачастую экипажи, которые посещают мероприятие, это семьи.

«Как правило, участники фестиваля – это яркие, самобытные, интересные семьи, которые в том числе занимаются организацией досуга для своих детей. Они могут поделиться своей историей», – отметила вице-премьер РТ.

В подтверждение этой мысли выступил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, который подчеркнул, что после предыдущего фестиваля на территории рядом с Иннополисом не надо было даже проводить уборку.

«Прошлогодний автофестиваль в Иннополисе – это первое мероприятие на моей памяти, по окончании которого на территории не надо было даже проводить уборку. Люди настолько ответственно подходят к туризму и внимательно относятся к тем местам, куда они приезжают, что они после себя убрали весь мусор», – пояснил Иванов.

Основной целью фестиваля станет объединение россиян, которые любят туризм, и показать, что путешествовать по России интересно. Уже сейчас зарегистрировано около 200 человек, среди которых 50 детей, всего же ожидается около 1,5 тыс. участников и 2-3 тыс. гостей, сообщил исполнительный директор фестиваля Андрей Горностаев.

На фестивале будет организована выставка «Душа нараспашку», куда производители могут привезти свои товары и представить их автолюбителям. Кроме того, будут организованы экскурсии в сам Болгар, так и в ближайшие города. На территории самого кемпинга будут проходить концерты и конкурсы, а завершится мероприятие фаершоу и салютом, заключил Горностаев.

Всероссийский фестиваль автотуризма «Vanlifefest – Сабантуй 2022» пройдет со 2 по 5 июня в Болгаре. Вход на него будет свободный, нужна предварительная регистрация по ссылке.