Авторы Стратегии развития Казанки разработают правила поведения людей в 12 парках у реки

Авторы Стратегии развития Казанки совместно с администрацией Казани и экоактивистами разработают правила поведения людей в 12 природных парках у реки. Они намерены изменить культуру поведения людей на природе, сообщила «Татар-информ» заместитель главного архитектора - руководитель творческой группы мэрии Казани Дарья Толовенкова.

Группа Стратегии развития реки Казанки

«Очень важно не столько обустроить территории, сколько изменить отношение людей к природным участкам Казани. Мы видим, какие огромные проблемы на «Русско-Немецкой Швейцарии» и на других территориях. Горы мусора и свалки, которые объединенными усилиями мы все вместе пытаемся решить. И еще предстоит много работы. Ведь проблемы и горы мусора не уменьшаются из-за самих людей. Бытовой мусор и свалки от садоводческих участков стали привычным пейзажем. Мы не хотим мириться с этим фактом. Жители и активисты сами собирают чужой мусор и сортируют его», - сказала она.

Спикер отметила, что ежегодно из-за садоводов на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» происходят пожары. Сотрудники МЧС по несколько раз в год выезжают на тушение палов травы.

«Все это делают сами люди, и от этого становится очень грустно и обидно. Пока одни жители каждый день убирают «Русско-Немецкую Швейцарию» и предпринимают огромные усилия по ее спасению, другие не воспринимают ее как ценность. Мы будем делать все, чтобы это изменить», - отметила Толовенкова.

Авторы Стратегии развития Казанки разрабатывают правила поведения всех участников использования природных территорий - от жителей до собственников земельных участков. Одновременно специалисты проводят полный аудит береговых участков на выявление несанкционированного использования.

Архив «Татар-информ»

«Мы сейчас собираем информацию по расширенному кругу пользователей – кто, где и чем занят. Прописываем функционал, не только исходя из того, как сегодня люди пользуются территорией, но и из того, как мы хотим, чтобы они дальше продолжали ей пользоваться. Там сейчас едят шашлыки, пьют пиво и так далее. Мы этого не хотим. Поэтому правила будут написаны не только для сегодняшнего, но и для завтрашнего дня, для будущего», - пояснила спикер.

Руководитель творческой группы мэрии Казани отметила, что новые правила составляют сообща разработчики Стратегии развития Казанки, представители администрации Казани и районов города, а также экоактивисты. Толовенкова напомнила, что сама стратегия сформирована на основе большого числа готовых проектов города и активистов. При этом были учтены мнения местных жителей, экологов и широкого круга экспертов.

Вокруг Казанки планируется создание 12 парков, срок реализации стратегии составляет десять лет. Основная цель проекта заключается в сохранении природной экосистемы реки и, как результат, в улучшении здоровья горожан, а также в популяризации новых форматов досуга в гармонии с природой. В числе важных задач проекта развитие экологического туризма в Казани для горожан и гостей города, поддержка проектов зеленой экологии и партнерств между казанскими учеными и стартапами.