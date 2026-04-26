Общество 26 апреля 2026 11:33

Авторы спектакля о Тукае получили Государственную премию Татарстана

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

В Казани объявили первых лауреатов Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая. Награду присудили творческой группе спектакля «Тукай вернулся в Казань» – Резеде Зайниевой, Айдару Джаббарову и Эмилю Талипову.

Церемония проходит в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Мероприятие приурочено к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая и Дню родного языка.

Ожидается, что в ближайшее время объявят и других лауреатов государственной премии.

Гульнар Гарифуллина

#государственная премия #Габдулла Тукай
В топе
В Альметьевске наградили победителей семинара-лаборатории современной драмы

В Альметьевске наградили победителей семинара-лаборатории современной драмы

25 апреля 2026
Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

25 апреля 2026
