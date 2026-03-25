Авторы саундтрека к фильму «Плохая девочка» с Николь Кидман выступят на фестивале НУР

Организаторы фестиваля медиаискусства НУР раскрыли первые подробности своей музыкальной программы.

Хедлайнерами станет белорусский техно-дуэт Police in Paris, чьи треки получили мировое признание благодаря сотрудничеству с голливудским кинематографом. Хиты коллектива «Creep» и «Crush», набравшие десятки миллионов прослушиваний, стали частью саундтрека фильма «Плохая девочка» (Babygirl) от студии A24, где главные роли исполнили Николь Кидман и Антонио Бандерас. Группа, за плечами которой выступления на крупнейшем мировом рейве Tomorrowland и релизы с топовыми артистами вроде YellowClaw, впервые привезет свое хард-техно-шоу в столицу Татарстана.

Музыкальная часть фестиваля развернется 30 мая на необычной локации – территории теннисного клуба «Лайм». Выбор организаторов пал на крытый корт площадью около 3 000 м², который станет гигантским полем для аудиовизуальных экспериментов. Они планируют полностью преобразить пространство с помощью приглашенных виджеев и художников по свету: световые лучи будут синхронизированы со звуком, создавая эффект тотального погружения.

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

Помимо хедлайнеров из Беларуси, «первая волна» артистов представлена знаковыми именами российской сцены. В Казань приедет идеолог петербургского объединения m_division и основатель фестиваля Gamma Иван Логос, известный своими сетами, охватывающими путь от берлинского минимализма до детройтского техно. Компанию ему составит резидент клуба Blank Novikov, специализирующийся на «темных» гранях хауса, и московский продюсер Alfij – куратор проекта Samovar и участник крупнейших фестивалей страны, таких как Signal. Билеты на музыкальную ночь уже доступны на официальном сайте фестиваля, при этом организаторы предупреждают о плановом повышении цен уже в апреле.

Шестой фестиваль медиаискусства НУР пройдет в Казани с 28 по 31 мая 2026 года.