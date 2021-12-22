Авторы проекта «Син кая?» получили татарские открытки из 87 стран мира

Татары из разных стран присылают открытки на родном языке, тем самым становясь участниками нового проекта «Син кая?» («Ты где?»). В казанском «Штабе» авторы рассказали о своем проекте на его презентации.

Проект призван отобразить географию мест проживания татар. Страны, откуда получены открытки, отмечены на карте мира. На этом же стенде можно увидеть разнообразные открытки, которые прислали татары с добрыми пожеланиями для соплеменников.

Проект стартовал в сентябре, рассказал участник проекта Нияз Хайруллин. За это время были получены открытки из 87 стран. «Мы нашли 32 татарские диаспоры на пяти континентах. Из Республики Гана открытку отправил парень по имени Самат — он переехал туда из Татарстана, и он единственный татарин в этой стране. Открытка секретаря татаро-башкирского объединения Австралии Диляры Валифф дошла только через три месяца», — рассказал Нияз.

Почитать открытки и узнать численность татар в каждой стране можно, попав в Инстаграм-страницу проекта по QR-коду, расположенному рядом с картой.

Амина Набиуллина родилась в Казани, выросла в городе Канны во Франции. Свою открытку она отправила из Франции, а сейчас она приехала в гости к родным в Казань. «Этот проект помогает укрепить связи с соплеменниками из Татарстана. Таких, как я, проживающих в разных странах татар очень много», — сказала она.

Блогер Лейла Лерон обратила внимание, что вопрос в названии проекта поставлен неправильно. Она напомнила, что многие путают вопросы «кая» и «кайда», хотя первый означает «куда», а второй — «где». «В детстве мы это путали, но взрослые не должны путать. Получается, это нарушение норм литературного языка. Организаторы хотят сказать, что так говорят казанские татары. Мне кажется, в Казани говорят или на литературном языке, или вообще не говорят по-татарски», — сказала блогер.

В то же время она подчеркнула важность проекта. «Он объединяет татар, рассыпанных по всему миру. Я предложила такую мысль, что надо посчитать татар в мире, пока в России идет перепись. Ребятам удалось это сделать», — сказала Лейла Лерон. Блогер Ринат Галиахметов («Татар-малай») напомнил, что благодаря проекту люди вспомнили подзабытую традицию писать друг другу письма.

Проект «Син кая?» будет продолжаться до 22 февраля. Его итогом станет сборник из всех полученных открыток. А сейчас послания от татар мира в виде открыток и видео можно посмотреть на @sinkaya.tatar.

Организатор проекта — коммуникационное агентство «К9». Цель проекта — установить связи с татарами, проживающими вне пределов Татарстана, узнать их численность. В проекте приняли участие 140 человек.