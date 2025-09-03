Авторы проекта «ШӘП ПРОДАКШН» отобрали 80 из 100 поступивших заявок

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На проект «ШӘП ПРОДАКШН», который будет заниматься поддержкой блогеров, пришли более 100 заявок. После их анализа авторы отобрали 80 человек, которые будут заниматься развитием своих тематических блогов на татарском языке. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали кураторы проекта.

«Уже по анкете видно, намерен ли человек серьезно заниматься или нет. Некоторые даже поленились нормально составить анкету, были такие заявки, которые можно было и не отправлять. Такие мы отсеяли, пока отобрали 80 заявок, добавили в специальный чат», – рассказала главный редактор журнала «Идел» Рамзия Галимова.

По словам куратора проекта Лейлы Лерон, участники в онлайн формате будут получать домашние задания, различные задачи, которые надо будет своевременно выполнять.

«Тех, кто неактивен, без жалости будем удалять. Кто не работает – они будут просто забирать у нас силы. Мы должны заниматься только с “отличниками”, а “троечники” уйдут», – сказала она.

По словам Рамзии Галимовой, среди желающих пройти обучение есть и знакомые лица, и известные люди. Все они хотели бы расширить свои знания в ведении блога.

«Есть знакомые нам всем ведущие, танцоры. Люди, которыми мы восхищаемся, присоединяются к этому проекту. Это ставит для нас высокую планку, значит мы должны сделать эту работу на высшем уровне», – поделилась она.

С участниками проекта будут заниматься кураторы, имеющие большой опыт в блогинге, также ожидаются различные мастер-классы и встречи.

Гульнар Гарифуллина