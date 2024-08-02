Авторы лучших эссе об отношениях России и Китая из РТ посетят Пекин и Ухань

В Казани наградили победителей конкурса эссе на тему «Китайско-российские отношения в глазах поколения Z». В нем поучаствовали 60 молодых людей, было отобрано три лучшие работы. Их авторы в августе посетят Пекин и Ухань.

«Генконсульство Китая в Казани совместно с институтом Конфуция при КФУ организовало этот конкурс, чтобы молодое поколение лучше понимало современный Китай и отношения между нашими двумя странами. Мы внимательно изучили каждую работу, прочитали ваши размышления о российско-китайских отношениях, через страницы почувствовали вашу душу и творческое мышление. Мы определили трех победителей, которые посетят Пекин и Ухань», – обратился к участникам конкурса генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Он напомнил, что в этом году отмечается 75-летие основания Китайской Народной Республики и установления отношений с Россией. А с 15 по 18 июля в Пекине состоялся третий пленум ЦК Коммунистической партии КНР 20-го созыва. Сян Бо рассказал об основных направлениях работы на этом мероприятии и объяснил молодым людям, что значит модернизация мира в китайском стиле.

«Хочется поблагодарить всех организаторов конкурса, потому что вы открываете перед молодежью большие возможности. Я очень счастлива победить, это огромная честь быть здесь, выступать с этой трибуны. Я подходила к вопросу написания эссе с большим интересом, потому что интересуюсь международными отношениями, как и многие представители поколения Z. Благодаря конкурсу многие были услышаны, это здорово», – поделилась Мария Макарова, которая заняла первое место в конкурсе.

Все участники получили памятные призы и дипломы, а также смогли попробовать настоящие китайские блюда на банкете, организованным генконсульством.