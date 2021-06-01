Участники конкурса креативных роликов #ПокажиРоссию получат бонусы в кафе и ресторанах

Федеральное агентство по туризму и платформа TikTok запустили конкурс видеороликов #ПокажиРоссию. В рамках его проведения в Казани пройдет первый прямой эфир с участием татарстанских блогеров. Об этом сообщил на брифинге председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Жители Татарстана могут снять короткие ролики о своем регионе и его достопримечательностях, поставить хештег #ПокажиРоссию, #VisitTatarstan, указать место, где было снято видео. Акцию поддерживают кафе и рестораны, они дают подарки или бонусы, поощряя активность участников. Мы хотим, чтобы все жители России и Татарстана подключились к продвижению своих любимых мест, где они бывают», — сказал он.

Проект, направленный на развитие внутреннего туризма, стартовал 17 мая и продлится до 18 июля. Конкурс для жителей и гостей столицы Татарстана стартовал 31 мая. Участники должны снять креативный, короткий ролик о своем регионе. К видео нужно добавить хештеги #ПокажиРоссию, #VisitTatarstan, #DiscoverKazan и опубликовать его в своем аккаунте в TikTok. Рестораны, кафе, кофейни и другие заведения, которые поддерживают конкурс, предоставит участникам из Казани специальное промопредложение.