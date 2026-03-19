Общество 19 марта 2026 11:32

Авторы каналов в MAX с 10 тыс. подписчиков смогут получить метку А+

Фото: пресс-служба MAX

Авторы каналов в национальном мессенджере MAX, чья аудитория составляет от 10 тыс. подписчиков, получили возможность пройти верификацию и получить специальную отметку А+. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Маркировка предназначена для повышения доверия со стороны рекламодателей, а также позволит авторам каналов собирать донаты на развитие своего контента.

Для получения отметки А+ необходимо подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора через портал «Госуслуги», после чего перейти в чат-бот по ссылке либо найти его в мессенджере по названию «Метка А+». Далее пользователю нужно нажать «Начать», выбрать свой канал, ввести номер заявки из «Госуслуг» и следовать инструкциям системы.

После подтверждения заявки Роскомнадзором отметка А+ появится в профиле канала.

