Авторы каналов в «Максе» смогут получать донаты от подписчиков

Авторы публичных каналов в мессенджере «Макс» получили возможность подключать донаты за свой контент. Новый инструмент монетизации можно настроить с помощью чат-бота VK Донат, сообщили в пресс-службе компании.

Для подключения функции владельцу канала необходимо открыть VK Донат в «Максе» и нажать «Начать», добавить бота в подписчики канала и назначить его администратором, а затем указать реквизиты для получения выплат. После этого автору нужно опубликовать в канале пост со ссылкой на донат и закрепить его.

Подписчики смогут отправлять автору до 10 тыс. рублей за один донат. Количество переводов не ограничено. Информация о накопленной сумме доступна в интерфейсе мини-приложения, а средства автоматически выводятся на карту автора раз в сутки.

Изменить реквизиты для выплат или отключить возможность поддержки можно в настройках канала.

«Донаты доказали свою эффективность на примере ВКонтакте, где за прошлый год авторы заработали более 2,2 миллиардов рублей. Инструмент монетизации оказался востребован и в «Максе»: в первый день запуска к нему подключились несколько сотен каналов, их число растет. В ближайшее время появится возможность настроить подписку на регулярные донаты», – сообщил генеральный директор «Макса» Фарит Хуснояров.