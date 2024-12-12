Авторы из 30 регионов обсудят в Казани создание учебников по региональной истории

Фото: Минмолодежи РТ

В Казани началась межрегиональная конференция, посвященная вопросам создания учебников по региональной истории. Наполнение будущих пособий, а также знания, которые должны получить школьники, обсудят авторские коллективы из более 30 регионов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

Конференция организована Российским военно-историческим обществом при поддержке Минпросвещения России и Правительства Татарстана. За время ее проведения специалисты поднимут вопросы преподавания истории регионов, оценят презентации и проекты будущих учебников.

Как отметил научный директор РВИО Михаил Мягков, учебники должны помочь школьникам понять, какие народы проживают вокруг, узнать, как они, объединившись, строили единое государство. «Региональные учебники должны пропустить эти понятия через себя, — подчеркнул он.

Учебники должны быть написаны живым языком и не напоминать энциклопедические статьи. Только так можно пробудить интерес подростков к предмету. В них обязательно должны войти истории тех, кто прославлял свою малую Родину, в том числе бойцов СВО.

«Прежде всего нужно обратить внимание на героев специальной военной операции. В каких-то региональных учебниках они очень достойно представлены, где-то их нет вообще. Конечно, в учебниках говорится о предпосылках и причинах СВО, но этого мало. А ведь это люди, которые живут рядом с нами и от которых мы черпаем то, что должны знать», — уверен Мягков.

В создании и экспертизе пособий примут участие члены научного совета Российского военно-исторического общества.

Конференция продлится до 15 декабря.