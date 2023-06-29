Автору российского Telegram-канала дали 8 лет колонии за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии автора телеграм-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Ушакова признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, реабилитации нацизма, оправдании терроризма и возбуждении ненависти либо вражды. Причиной для уголовного преследования стали его комментарии, в которых содержались призывы к насилию.

«Суд приговорил Ушакова к 8 годам колонии общего режима с запретом администрирования интернет-ресурсов на 3 года», – указано в сообщении.