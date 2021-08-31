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Ру Тат
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31 августа 2021  10:15

Авторов фейка о техногенной катастрофе в Уфе могут оштрафовать на полмиллиона рублей

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Штраф до 500 тыс. рублей грозит авторам фейков о якобы произошедшей на водозаборе Уфы техногенной катастрофе. В соцсетях распространилась информация о том, что в водозабор якобы хлынули потоки фенола, поэтому вода не пригодна для употребления. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Данное «предупреждение» уже опровергли в администрации города и в «Уфаводоканале», добавив, что питьевая вода в городе полностью безопасна.

В администрации Уфы также напомнили, что аналогичная фейковая атака имела место в сентябре 2017 года. 

Власти Уфы намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности виновных в распространении ложной информации. В городской администрации отмечают, что согласно законодательству за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу для безопасности, грозит штраф до 500 тыс. рублей.

#уфа #водозабор #Техногенная катастрофа
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