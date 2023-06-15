Авторитет, тренерская форма и доверие: почему для «Ак Барса» нет альтернативы Биллу

Сегодня «Ак Барс» официально объявил о новом контракте Зинэтулы Билялетдинова на год

Фото: ak-bars.ru

Новый контракт Билла не стал сюрпризом

Сразу оговоримся, никто особо и не сомневался, что Зинэтула Билялетдинов займет пост главного тренера «Ак Барса» в следующем сезоне. Казань – один из главных центров силы КХЛ, и до середины июня никто не стал бы ждать официального подписания контракта с тренером без понимания будущего хотя бы де-факто.

«Ак Барс» уже предпринял, мягко говоря, заметные шаги на трансферном рынке КХЛ, заполучив в свои ряды MVP прошлого сезона – признанного бомбардира Дмитрия Яшкина. Да и переход Дамира Жафярова сложно назвать малозаметным на селекционных фронтах лиги. Понятно, что подобные решения были бы невозможны без понимания в вопросе фигуры главного тренера. Как стало известно «ТИ-Спорт», в менеджменте клуба давно знали, с кем пойдет «Ак Барс» в следующий сезон.

Сейчас уже можно сказать, что одним из пожеланий Билялетдинова было возвращение в «Ак Барс» канадского тренера по физподготовке Брэндона Бови. Этот специалист внес большой вклад в последнее чемпионство «Ак Барса», которое для Казани выковал все тот же Билл в 2018-м году.

Пресс-служба «Ак Барса» обнародовала тренерский штаб команды на следующий сезон Фото: ak-bars.ru

Сегодня клуб не только официально объявил о новом контракте Билялетдинова на год. Пресс-служба «Ак Барса» также обнародовала и тренерский штаб команды на следующий сезон. В нем останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. А Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями.

Других вариантов для «Ак Барса» не было

– Мы рады продлению контракта с Зинэтулой Хайдяровичем на один год. Переговоры шли в спокойном темпе, одновременно с обсуждением селекции команды. Прошедший сезон показал, что у этой комбинации тренерского штаба и состава есть большой потенциал. Игроки прониклись философией Билялетдинова, а тренеру интересно работать с нашими хоккеистами и радовать болельщиков «Ак Барса».

При этом мы усилили тренерский штаб Брэндоном Бови – одним из лучших тренеров Лиги по физподготовке. Нам знаком этот специалист, вместе мы уже выигрывали один Кубок. Уверены, что его глубокие знания и опыт помогут команде пройти длинный сезон в оптимальной форме, – прокомментировал свежие новости генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин через пресс-службу.

На самом деле, у «Ак Барса», по сути, и не было других вариантов. Объективно Зинэтула Билялетдинов сейчас – самый авторитетный специалист в КХЛ. А у «Ак Барса» второй сезон подряд звездный состав, который этим летом стал только ярче. Работа с такими исполнителями – другой коленкор. Тут мало быть умным и перспективным тактиком, как тот же Юрий Бабенко. Его, по слухам, рассматривали на должность главного тренера. Но до серьезных разговоров дело, ожидаемо, не дошло.

По слухам, Юрия Бабенко рассматривали на должность главного тренера Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прошлый сезон показал, как Билялетдинов одним своим присутствием потушил пожароопасную обстановку в раздевалке «Ак Барса». А ведь до этого командой «рулил» тоже достаточно авторитетный специалист – Олег Знарок. Понятно, что Бабенко не обладает необходимым весом, чтобы держать в узде взрывоопасную смесь в лице Александра Радулова, Дмитрия Яшкина, Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова и далее по списку.

Тренерская форма 68-летнего Билла вопросов не вызывает

К тому же, прошлый сезон наглядно показал, что тренерская форма 68-летнего Билла вопросов не возникает. Человек три года не работал, вернулся и за полгода трансформировал команду от руин Олега Знарка до звания финалиста Кубка Гагарина.

Собственно от заветного трофея «Ак Барс» отделил даже не один матч (счет в серии 3-4), а одна шайба (2:3 в решающем матче). Понятно, что Билялетдинов хочет «дойти» этот маленький шажок в следующем сезоне.

Объективно Зинэтула Билялетдинов сейчас – самый авторитетный специалист в КХЛ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мы видим большую перспективу в этом составе, мне комфортно работать с этими игроками и тренерским штабом. Сезон будет непростым, надо серьезно готовиться, чтобы начать регулярный чемпионат без раскачки. Перед отпуском мы сказали ребятам, что команды против нас будут играть с большой отдачей, поэтому расслабляться нельзя и нужно демонстрировать тот хоккей, который мы показывали в концовке прошлого сезона, – пояснил Билялетдинов свое решение в комментарии пресс-службе «Ак Барса».

«Не бросай нас»: Билл обладает и весом во властных структурах Татарстана

Чтобы понять в полной мере произошедшее, нужно принимать во внимание вес Зинэтулы Хайдяровича в Татарстане, в целом и во властных кругах республики, в частности.

Корреспондент «ТИ-Спорт» побывал на чествовании «Ак Барса» в Казанском Кремле у Рустама Минниханова. Раис Татарстана, пусть и в шутливой форме, но все же упрашивал Билла остаться в «Ак Барсе». Очевидно, для Билялетдинова это тоже было серьезным фактором в принятии решения. «Зинэтула Хайдярович, не уходи, не бросай нас», – говорил Минниханов. «Я всегда с вами!» – отвечал Билялетдинов.

Раис Татарстана, пусть и в шутливой форме, но все же упрашивал Билла остаться в «Ак Барсе» Фото: rais.tatarstan.ru

Очевидно, что такое внимание и доверие властей Татарстана также имеют большое значение для 68-летнего специалиста. Пусть публично он и говорит о просьбах «простых казанцев» остаться в команде.

– Решение было непростым, я серьезно думал о продлении контракта, в итоге на меня повлияло много факторов. Я поработал с командой полгода, узнал ее и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется еще лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы. И часто ко мне подходили наши болельщики, простые казанцы и просили остаться в команде – это тоже сыграло свою роль, – сказал сегодня Билялетдинов.

«Ак Барс» еще не завершил селекционную работу на следующий сезон. Усиление ожидается в линии обороны, которая в прошлом сезоне вызывала большие вопросы. Но с Билялетдиновым уже понятно, что эта команда всерьез поборется за Кубок Гагарина.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»