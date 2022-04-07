«Авторетроклуб-21» в мае проведет однодневный пробег по историческим местам Татарстана

Клуб любителей исторической техники «Авторетроклуб-21» в мае планирует провести однодневный пробег по историческим местам Татарстана. План мероприятий на 2022 год обсудили участники этой республиканской общественной организации на общем собрании.

«В однодневном пробеге на ретро- и современных машинах смогут принять участие семьи с детьми. Проедем по бывшим царским дорогам, сейчас уже обкатанным, асфальтированным. Например, по арской и алькеевской. В самом клубе пройдет познавательная лекция, а потом поедем на Высокую Гору, где можно будет увидеть уникальную коллекцию автомобилей. Посетим села Камаево и Каймары. Завершится мероприятие в Кадышево, где расположена верхняя часть Голубых озер», – сообщил активист «Авторетроклуба-21» Риф Яруллин.

Он подчеркнул, что представители клуба хотят провести такое познавательное мероприятие, чтобы познакомить горожан с историей Татарстана.

О других мероприятиях, запланированных на этот год, рассказал председатель правления «Авторетроклуба-21» Айдар Ибатуллин. Так, 9 мая члены клуба примут участие в параде, посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. На июнь запланированы автопробег «Казань – Санкт-Петербург – Казань», участие в VIII фестивале ретротехники «Фортуна» в городе Кронштадт, а также автопробег «Казань – Козьмодемьянск – Юрино – Йошкар-Ола» и встреча с любителями ретротехники Марий Эл.

Кроме того, 24 – 26 июня активисты примут участие в ретрофестивале в Чебоксарах по приглашению Чувашского авторетроклуба. В июле в Екатеринбурге пройдет ежегодный Уральский фестиваль ретромотоциклов и автопробег в городе Тольятти, VI фестиваль «Торьяльский Фордзон» в Марий Эл и слет любителей автомобиля «Чайка» в Казани. В августе состоится республиканский этап ретро-ралли РАФ «Древняя Казань».

Осенью представители клуба станут участниками фестиваля «Моторы войны» в Черноголовке и автопробега «Золотая осень» в Чебоксары. В декабре предполагается проведение семинара по реставрации и «Зимнего ретрокросса».

По словам Ибатуллина, с каждым годом укрепляется взаимодействие Авторетроклуба с коллегами из других городов. «За последние годы наш клуб, без преувеличения, стал центром притяжения автомоторетролюбителей от границ на западе вплоть до Урала. Самое тесное сотрудничество, конечно, с соседями по Поволжью. Активно вовлекаем в ретродвижение ценителей старины и из районов республики. Коллекционеры и ретролюбители есть во всех уголках Татарстана. Особенно заметен рост интереса в Набережных Челнах, Альметьевске и Казани», – отметил он.

Председатель Госсовета Татарстана и президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин поблагодарил собравшихся за бережное отношение к истории автомобилестроения, общественную и просветительскую работу. «Мы с вами большую миссию выполняем – показываем российское автомобилестроение, его историю. И, конечно, для нас всегда большой праздник, когда машины, участвующие в различных мероприятиях, создают определенную атмосферу», – заявил он.