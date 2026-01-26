news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 января 2026 15:46

Авторам каналов в МАХ стала доступна функция отложенного постинга

Читайте нас в
Телеграм
Авторам каналов в МАХ стала доступна функция отложенного постинга
Фото: © «Татар-информ»

Пользователи национального мессенджера МАХ получили новую возможность: авторы каналов теперь могут планировать публикации, а подписчики – настраивать автоматическую отправку сообщений в чате на выбранное время. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

Для создания отложенного сообщения в канале или чате необходимо ввести текст, затем нажать и удерживать кнопку отправки. В появившемся меню нужно выбрать «Запланировать пост» (для каналов) или «Отправить позже» (для чатов), после чего указать дату и время публикации.

Запланированное сообщение можно просмотреть или изменить до момента отправки.

#мессенджер МАХ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи и как это остановить

Кинолог объяснил, почему собаки портят вещи и как это остановить

25 января 2026
Увеличение пенсий с 1 февраля: кто может рассчитывать в Татарстане

Увеличение пенсий с 1 февраля: кто может рассчитывать в Татарстане

26 января 2026