Авторам каналов в МАХ стала доступна функция отложенного постинга
Пользователи национального мессенджера МАХ получили новую возможность: авторы каналов теперь могут планировать публикации, а подписчики – настраивать автоматическую отправку сообщений в чате на выбранное время. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.
Для создания отложенного сообщения в канале или чате необходимо ввести текст, затем нажать и удерживать кнопку отправки. В появившемся меню нужно выбрать «Запланировать пост» (для каналов) или «Отправить позже» (для чатов), после чего указать дату и время публикации.
Запланированное сообщение можно просмотреть или изменить до момента отправки.