Авторам каналов в МАХ стала доступна функция отложенного постинга

Фото: © «Татар-информ»

Пользователи национального мессенджера МАХ получили новую возможность: авторы каналов теперь могут планировать публикации, а подписчики – настраивать автоматическую отправку сообщений в чате на выбранное время. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для создания отложенного сообщения в канале или чате необходимо ввести текст, затем нажать и удерживать кнопку отправки. В появившемся меню нужно выбрать «Запланировать пост» (для каналов) или «Отправить позже» (для чатов), после чего указать дату и время публикации.

Запланированное сообщение можно просмотреть или изменить до момента отправки.