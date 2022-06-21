Авторадио раскрывает туристический потенциал Татарстана в своем утреннем шоу «Поехали»

Авторадио путешествует по городам в рамках Года народного искусства и культурного наследия народов России.

На этой неделе национальной самобытностью делится Татарстан. Вещание утреннего шоу «Поехали» ведется из студии в Казани. В первый эфирный день ведущие рассказали о том, как отмечали Сабантуй. Причем не только отмечали, но и проводили! Иван Броневой, Лиза Калинина и Денис Курочкин встречали гостей на площадке у озера Лебяжье, где Авторадио выступило информационным партнером праздника. Одетые в яркие национальные костюмы, ведущие федерального шоу не только сами погрузились в атмосферу татарского праздника, но и зарядили отличным настроением участников конкурса «бои мешками». Самым ловким и сильным участникам они вручили ценные призы от радиостанции.

Подробно о Сабантуе, а также о традициях иных национальных праздников, отмечаемых на территории Татарстана, в прямом эфире Авторадио рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова. В рамках утреннего шоу министр также поделилась опытом участия в национальных забавах и отметила, что на Сабантуях пробовала бегать с коромыслом, с ложкой и яйцом и даже драться мешками и получила от этого большое удовольствие и заряд веселья.

В заключение Ирада Аюпова пригласила ведущих утреннего шоу «Поехали» и всех слушателей Авторадио знакомиться не только с Казанью, но и с другими туристическими магнитами Татарстана — островом-градом Свияжск, древним городом Болгар и с молодым Иннополисом.

Проект Авторадио продолжается.

Утреннее шоу «Поехали» будет вещать из Казани до 24 июня, раскрывая туристический потенциал Татарстана для всей страны.