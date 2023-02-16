«Авторадио» стало номером один в рейтинге радиостанций России

«Авторадио» возглавило рейтинг популярных радиостанций России по итогам второго полугодия 2022 года. В топ-5 также вошли «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское радио» и «Ретро FM». Самые слушаемые радиостанции России назвала исследовательская компания Mediascope.

Согласно исследованию Radio Index – Россия (100K+) за июль-декабрь 2022 года, «Авторадио» занимает первое место и по ежедневному, и по еженедельному охвату аудитории 12+. Во втором полугодии прошлого года радиостанцию ежедневно слушали 8 млн 628 тыс. россиян или 13,5% всей аудитории в возрасте старше 12 лет, еженедельный охват составил в среднем 21 млн 436 тыс. человек (33,6%)*.

«Первое место – результат работы всей команды нашего холдинга. «Авторадио» является лидером московского радиовещания 13 лет и стабильно входит в топ-3 федерального рейтинга. В этом году наша флагманская радиостанция отмечает свой 30-летний юбилей. Ее эфир охватывает все регионы России, и миллионам слушателей доступны наши актуальные программы, любимая музыка и яркие радиошоу – утреннее драйв-шоу «Поехали» и вечернее «Мурзилки Live». В юбилейном году состоится 10 сезон популярной игры «Много денег на Авторадио» – мы порадуем наших слушателей тремя автомобилями, двумя квартирами и 5 миллионами рублей», – говорит генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

«Авторадио» – флагман холдинга ГПМ Радио, который также успешно развивает «Юмор FM», Радио ENERGY, Comedy Radio, Детское радио и другие форматы. Федеральная сеть «Авторадио» – одна из крупнейших, в зоне приема эфира более 73 тыс. городов и населенных пунктов страны. Бренд «Авторадио» давно вышел за пределы традиционного FM и широко представлен в digital: радиостанция создает самостоятельный контент для соцсетей, формирует собственное направление подкастов, имеет мобильное приложение, представлена на видеохостингах, где транслируются живые концерты популярных артистов, выходят интервью со знаменитостями.

В 2023 году радиостанция отмечает свой юбилей. В начале года за верность профессии, за сохранение лидерских позиций и в связи с 30-летием коллективу «Авторадио» вручена премия Правительства РФ в области СМИ. 5 апреля, в свой день рождения, радиостанция проведет большой праздничный марафон – первый суперфинал игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон». 22 апреля в Crocus City Hall состоится праздничное шоу «Авторадио. 30 лет. Классика». Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Ева Польна, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Звонкий, Zivert, Ёлка, Filatov & Karas, Мари Краймбрери, Emin, Люся Чеботина, Burito, Dabro и другие – 30 самых ярких звезд «Авторадио» исполнят свои главные хиты в сопровождении большого симфонического оркестра. Гостями праздника также станут звезды спорта, театра, кино, известные политики и общественные деятели, которые вместе с участниками концерта пройдут по красной ковровой дорожке и пообщаются с поклонниками.

Подробнее об «Авторадио» – на сайтах avtoradio.ru и gpmradio.ru, в Telegram-канале и других официальных аккаунтах. Информацию о концерте «Авторадио. 30 лет. Классика» и билетах можно найти на сайте Crocus City Hall.

* Mediascope, Radio Index – Россия (100K+), июль-декабрь 2022 года, 12+

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