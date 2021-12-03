Автор «Хоррият» Кадим Замитов привез в Казань «Чингисхана» и другие новые скульптуры

Фото: Михаил Захаров

В Галерее современного искусства, филиале ГМИИ РТ, открылась выставка юбиляра этого года — татарского скульптора Кадима Замитова, автора знаменитого изображения женщины-птицы «Хоррият» на стеле у НКЦ «Казань».

Фото: © Михаил Захаров

Художник, родившийся в Германии, выросший в Сабинском районе ТАССР и учившийся скульптуре в Ижевске, сейчас живет в Москве. Предыдущая его персональная выставка в Казани проходила 27 лет назад. При этом впервые работы Замитова выставляет Музей изобразительных искусств РТ, хотя в его коллекции есть несколько произведений скульптора.

Фото: © Михаил Захаров

«Зал вместил около ста произведений, причем есть работы, которые созданы автором лишь несколько лет назад. Есть вещи, которые приехали буквально из мастерской. НКЦ „Казань“ большой поклон за открытие этого художника, остальные потом подхватили. Там же родилась и „Хоррият“, там родился и „Тулпар“, и многое-многое, что было вдохновлено сотрудниками НКЦ „Казань“. Да, воплотилась (в городскую форму — прим. Т-и) только одна скульптура, но каждая, которую вы увидите в зале, достойна войти в организм нашего города и республики. Скульптур Кадима Замитова в городе очень мало, и очень жаль, [что так]. На выставке есть, например, потрясающий комплекс, посвященный светилам нашей национальной культуры: портреты художников, музыкантов, поэтов, писателей», — подчеркнула директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Фото: © Михаил Захаров

Заместитель директора НКЦ «Казань» по научной работе Розалина Шагеева поделилась воспоминанием, как осенью 1997 года 15-тысячная толпа перед зданием у стелы слушала гимн «Хоррият», а затем со скульптуры, которой было суждено стать новым символом Казани, сдернули покрывало и появилась птица счастья, охраняющая город. Именно Шагеева была инициатором установки скульптуры, которая была приурочена к пятилетию суверенитета Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров

Сам Кадим Замитов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что на скульптуру проводился конкурс и он был в числе восьми финалистов, предложивших свои варианты.

Фото: © Михаил Захаров

«Выбрали мою — у меня была скульптура в отличие от остальных, которые представляли собой скорее „лепешки“ — барельефы, чтобы прикрепить к стеле. У меня изначально была идея другого плана — установить фигуру наверху. Рабочий макет был в высоту сантиметров 30 (он, кстати, представлен на выставке — прим. Т-и), сама скульптура из полированной бронзы получилась семь метров в высоту», — поделился воспоминаниями о рождении своего главного шедевра скульптор.

Фото: © Михаил Захаров

Отливали женщину-птицу в Москве, а затем доставили в Казань. В начале этого года, 15 января, Кадим Замитов отметил свое 75-летие, на выставку в Казань он приехал со своей семьей и друзьями. Маленькая внучка почти не отходила от дедушки на вернисаже и то и дело узнавала в миниатюрных скульптурах, выставленных в витринах, игрушки, которые он для нее создавал в Москве. Дело свое художник не оставляет и по сей день — продолжает ваять скульптуры. Помимо этого, по его собственному признанию, в свободное время он писательствует.

Фото: © Михаил Захаров

«Самые свежие мои работы здесь — портреты писателя Гарая Рахима и художника Зуфара Низамова, скульптура „Чингисхан“», — показал скульптор самые новые свои творения.

Фото: © Михаил Захаров

Кроме того, посетители Галереи современного искусства увидят, например, макет памятника Екатерине II для Казани, который так и не был воплощен, скульптуру крылатого коня «Тулпар», композицию «Аксакал», скульптуры «Сююмбике», «Золотой гребень», «Белый волк» (2020 года), две скульптуры «Любопытство» 1990 года — фигурки котов и так далее.

Фото: © Михаил Захаров

«К этой выставке путь был долгим (первоначально она планировалась еще в 2020 году — прим. Т-и). Кадим Замитов близок татарскому народу, пожалуй, как никто другой из современных художников. Неоценим его вклад в создание экспозиции Музея национальной культуры (НКЦ „Казань“ — прим. Т-и) А скульптура „Хоррият“ является не только украшением нашего города, но и символом объединения, символом татарского народа. Для нас большая гордость, что хотя вы живете в Москве, вы выбрали именно наш город, чтобы провести выставку. Думаю, что период экспонирования позволит нашим жителям и гостям столицы прикоснуться к творчеству настоящего мастера», — акцентировал, обращаясь к юбиляру, заместитель министра культуры РТ Дамир Нутфуллин.

Фото: © Михаил Захаров

Выставка «Кадим Замитов. Скульптура» будет работать до 23 января 2022 года.