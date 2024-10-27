Автор хитов для группы «Сябры» Олег Елисеенков умер в возрасте 66 лет

Композитор Олег Елисеенков умер 26 октября в возрасте 66 лет. О смерти заслуженного деятеля искусств, сообщили в Минкульте Белоруссии.

Как отметили в сообщении, память о доценте кафедры эстрадной музыки Белорусского госуниверситета культуры и искусств Елисеенкове навсегда останется в сердцах многих граждан.

Композитор Елисеенков известен тем, что писал песни для исполнителей Белоруссии, включая группу «Сябры» и Александра Солодухи. Также он сыграл большую роль в становлении молодых исполнителей Валерия Дидюли и Татьяны Путырской.

Сам заслуженный деятель искусств – выпускник Молодечненского госмузыкального колледжа им. М.К. Огинского (1973 год, специальность - «теория музыки»).

фото: t.me/minkultrb