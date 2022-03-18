Автор трилогии «Повелительницы Казани» и «Великой Орды» пишет новый исторический роман

Едва окончив работу над историческим романом «Великая Орда» Ольга Иванова приступила к написанию новой книги. На этот раз произведение будет посвящено тюркскому поэту Сайфу Сараи, творившему в XIV веке.

«Великая Орда» в художественной форме описывает события конца XIV — начала XV века, а также повествует о героях того времени: Тохтамыше, Тимуре, Идегее, Улу-Мухаммаде. Главный герой же ее нового романа Сайф Сараи был известным литератором и придворным поэтом в столице Золотой Орды — городе Сарае. Свою популярность автор обрел благодаря изящным и образным стихам. Но он не удовлетворился собственными достижениями и отправился путешествовать на Восток — в страны, прилегающие к Средиземному морю.

«Роман будет описывать жизнь золотоордынского поэта. И вновь я окунулась в это очень непростое время. После „Великой Орды“ я пообещала себе, что больше не вернусь к этой эпохе, ведь в моем последнем романе уже все сказано. Но выяснилось, что ни о Сайфе Сараи, ни о времени, в котором он жил, нет ни одной художественной книги. Я посчитала написание романа о нем своим долгом», — призналась автор.

Напомним, что Ольга Иванова также является автором уже полюбившейся многим трилогии «Повелительницы Казани», посвященной легендарным женщинам эпохи Казанского ханства.