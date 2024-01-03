Страны Запада начинают сигнализировать о том, что у них заканчивается терпение и уверенность в намерениях и дальше поддерживать Киев деньгами и поставками оружия. Об этом пишет обозреватель газеты The Telegraph Роберт Кларк.

Как считает автор статьи, от оптимизма лидеров западных стран, который присутствовал в начале 2023 года, ничего не осталось. Главная причина заключается в провале контрнаступления ВСУ, начавшегося летом, отсутствия каких-либо изменений на фронте и то, что экономика России выдержала санкционное давление.

По словам Кларка, на решимости Запада также негативно сказывается то, что их экономики пока не оправились от пандемии коронавируса и энергетического кризиса 2022 года.

Автор считает, что противодействие республиканцев в американском Конгрессе и вероятность их победы на выборах 2024 года делают возможным сценарий полного прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.