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Автор The Telegraph о поддержке Киева: От оптимизма западных лидеров ничего не осталось
Страны Запада начинают сигнализировать о том, что у них заканчивается терпение и уверенность в намерениях и дальше поддерживать Киев деньгами и поставками оружия. Об этом пишет обозреватель газеты The Telegraph Роберт Кларк.
Как считает автор статьи, от оптимизма лидеров западных стран, который присутствовал в начале 2023 года, ничего не осталось. Главная причина заключается в провале контрнаступления ВСУ, начавшегося летом, отсутствия каких-либо изменений на фронте и то, что экономика России выдержала санкционное давление.
По словам Кларка, на решимости Запада также негативно сказывается то, что их экономики пока не оправились от пандемии коронавируса и энергетического кризиса 2022 года.
Автор считает, что противодействие республиканцев в американском Конгрессе и вероятность их победы на выборах 2024 года делают возможным сценарий полного прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.
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